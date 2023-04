Chinese minister wil geen les over mensenrechten: “China heeft geen leraar uit het westen nodig”

China is niet geïnteresseerd in een les over mensenrechten van het westen, aldus buitenlandminister Qin Gang. Tijdens een bezoek van de Duitse minister voor Buitenlandse Zaken wijst hij diens eerdere kritiek af, die ging onder meer over de behandeling van de moslimminderheid de Oeigoeren.

De Duitse minister Annalena Baerbock brengt een meerdaags bezoek aan China. Op de planning staan een reeks gesprekken, onder meer over de oorlog in Oekraïne en de Chinese houding tegenover Taiwan. Na een ontmoeting werd ze door ambtgenoot Qin Gang de les gespeld. Hij vertelde aan de pers dat “wat China het minst nodig heeft, een leraar uit het westen is”.

Omdat elke staat een eigen culturele en historische achtergrond heeft, is er volgens Qin Gang geen “uniforme standaard in de wereld” voor mensenrechten. Baerbock spreekt dat echter tegen, verwijzend naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Handvest van de Verenigde Naties. Als lid van de Verenigde Naties, is China verplicht zich te houden aan de “universele” mensenrechten, die “gemeenschappelijke maatstaven” zijn, wijst Baerbock aan.

Kritiek op de behandeling van de Oeigoeren in de noordwestelijke regio Xinjiang, is volgens Qin Gang naast de kwestie. De vervolging van de minderheidsgroep zou geen zaak van mensenrechten zijn, maar wel van “de strijd tegen radicalisering en separatisme”. Inmiddels is de situatie in de regio “stabiel”, aldus de minister. Hij voegt toe dat de mensen een “zeer gelukkig leven” leiden.

Qin Gang vertelt de pers ook dat anti-Chinese machten de zaak in Xinjiang gebruiken om China’s opkomst in de wereld te beperken.