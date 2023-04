Zo tel je beter alweer een kilometer

Daar zouden jullie eens een stuk over moeten schrijven

Hoe zit dat eigenlijk met het ijken van de afstanden op snelwegen? Al 35 jaar leg ik met de wagen de afstand af tussen Gent en Saintes, richting Bordeaux. De A10 die vertrekt vanuit Parijs is daarbij het laatste decennium heraangelegd vanwege de TGV-lijn tussen Parijs en Bordeaux. De borden langs de autosnelweg zijn niet aangepast, maar toch doen wij nu zo’n 20 kilometer meer om onze eindbestemming te bereiken. Ook bij de enorme infrastructuurwerken van het Oosterweelproject in Antwerpen vraag ik me af hoe men afstanden ijkt.