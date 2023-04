Soeur Mourir, de seriemoordende non uit Wetteren die niemand in Vlaanderen kent

Haar misdaden vormden de basis voor een film met Anita Ekberg en haar foto stond in gerenommeerde buitenlandse bladen als ‘Paris Match’ en ‘Time Magazine’. Maar toch kent bijna niemand in Vlaanderen het verhaal van de Wetterse non Cecile Bombeke, alias zuster Godfrieda, die in de jaren zeventig minstens drie bejaarden om het leven bracht. Waarom kreeg die zaak hier zo weinig aandacht? En hoeveel slachtoffers vielen er echt? Voor zijn boek ‘Soeur Mourir’ ploos auteur Tom De Smet de hele zaak uit.