N-VA wil strengere regels rond vermageringsoperaties: “Mag nooit operatie voor het gemak zijn”

De federale oppositiepartij N-VA stelt voor om vermageringsoperaties in centra zonder voldoende medische expertise niet langer terug te betalen. Daarnaast moet er werk worden gemaakt van een betere screening van patiënten en van een kwalitatiever zorgtraject. Kamerlid Mieke Claes dient daarover een voorstel van resolutie in.

Volgens Claes, een diëtitste van opleiding, nam het aantal vermageringsingrepen de afgelopen jaren fors toe. “Een evolutie die me zorgen baart, want een vermageringsingreep mag nooit een gemakkelijkheidsoperatie zijn”, zegt ze.

Bovendien worden patiënten niet altijd voldoende geïnformeerd over de gevolgen van zo’n operatie, vindt Claes, die de federale regering in haar resolutie oproept om een “echt zorgtraject” te ontwikkelen en werk te maken van een betere screening voor de ingreep. Dat betekent volgens Claes ook dat wordt aangetoond dat andere vermageringsmethodes zoals sport of dieet onsuccesvol waren.

Volgens Claes zijn er vermageringscentra die het niet zo nauw nemen met die begeleiding. Ze pleit er dan ook voor om de operaties enkel terug te betalen als ze uitgevoerd werden binnen een erkend zorgtraject.

Tot slot vraagt Claes een ‘bariatrisch register’ om de hoeveelheid en de kwaliteit van de ingrepen te kunnen meten.