“De dood is aan mijn generatie bezig. Vroeger viel sporadisch iemand weg, nu sta je in de rij.” Bernadette Damman weet het, maar wil het niet weten. Ondertussen geniet ze, met veel levenslust. Nochtans had ze als gescheiden mama met drie kinderen geen makkelijk leven. Soms zat ze zonder elektriciteit. “Ik wou dat ik mijn kinderen meer financieel kon steunen, maar ze zeggen dat de nestwarmte onbetaalbaar is.”