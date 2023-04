VIDEO. Doelpunten van Cuypers (AA Gent), Ashimeru (Anderlecht) en Boniface (Union) maken kans op een prijs

Drie doelpunten van onze Belgische clubs in Europa maken kans om verkozen te worden tot doelpunt van de week. Dat van Union-aanvaller Victor Boniface tegen Leverkusen werd door de Europese voetbalbond UEFA genomineerd voor Goal van de Week in de Europa League. In de Conference League waren er nominaties voor de goals van Cuypers van AA Gent en Ashimeru van Anderlecht.