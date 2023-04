Brusselse minister oogst kritiek bij coalitiepartners voor uitspraken over tewerkstelling vrouwen

Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI) krijgt vrijdag kritiek van coalitiepartners PS en Ecolo over de slechte tewerkstellingscijfers van vrouwen. “Vele vrouwen zitten in een Mediterraans model, of het nu om Italianen, Marokkanen of Turken van afkomst gaat. Het is een familiemodel waar mijnheer werkt en mevrouw thuis blijft om voor de kinderen te zorgen”, verklaarde hij op LN24.

PS-parlementslid Fadila Lanaan zegt de uitspraken onaanvaardbaar te vinden: “Ik denk aan al die vrouwen die werk zoeken en worden gediscrimineerd, deze alleenstaande moeders die dagelijks vechten en die door de minister worden teruggestuurd naar hun afkomst. De heer Clerfayt is verantwoordelijk voor tewerkstelling en het is aan hem om alle mogelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er voor deze vrouwen geen belemmeringen meer zijn om tewerkgesteld te worden in plaats van in cultureel determinisme te verzanden”.

In een mededeling wijst de Brusselse PS-federatie erop dat in de hoofdstad meer dan één gezin op de drie een eenoudergezin is. Van de ongeschoolde jobs met een ‘onfatsoenlijk’ loon gaat 86 procent naar vrouwen, die er de kosten van kinderopvang niet kunnen betalen terwijl de dekkingsgraad van crèches in Brussel amper 30 procent bedraagt.

Ook Ecolo-staatssecretaris Barbara Trachte keurt de uitspraken van haar collega in de Brusselse regering af: “Beste Bernard Clerfayt, er zijn hier objectief en structureel nog steeds meer belemmeringen voor de tewerkstelling van vrouwen, vooral van buitenlandse origine. Dat moeten we aanpakken in plaats van te vervallen in stereotypen”, schrijft ze op Twitter.