Titel en eerste nationale wenken voor KSC Lokeren-Temse, maar coach Hans Cornelis heeft maar één boodschap voor zijn spelers: “Geniet ervan en heb plezier in het spelletje”

“Natuurlijk willen we allemaal zaterdagavond al vieren”, knikt coach Hans Cornelis. “Eerst en vooral in Oudenaarde, op de bus naar Lokeren en daarna in ons eigen Daknamstadion. Om dan volgende week tegen Brakel het feestje verder te zetten. Het mag en zal niet meer mislopen. We hebben ons in een luxepositie geknokt waardoor ik maar één boodschap meer heb voor mijn spelers: ze moeten genieten en plezier hebben in het spelletje. Want we moeten niet flauw doen. Er lag wel degelijk een gigantische druk op onze ploeg. Het moest en zou dit seizoen gebeuren. Er was geen plan B. Nu we met deze riante voorsprong op kop staan, mag de druk van de schouders en dat hoop ik zaterdag in Oudenaarde ook te zien.”

Cornelis weet natuurlijk ook wel dat hij aan de oevers van de Schelde niet de eerste de beste tegenstander krijgt. “Ik ken Oudenaarde-coach Stefaan Leleu al heel wat jaartjes. Ik weet hoe hij in elkaar zit en hoe hij het spelletje speelt. Ook verbaal langs de lijn, maar ik laat me daar niet door opjagen. Integendeel, ik vind het soms wel grappig om hem bezig te zien. We laten ons er niet door uit ons lood slaan. Natuurlijk besef ik dat Leleu ons geen geschenken zal geven. We zijn echter goed gewapend. Heel onze kern is beschikbaar en de honger is groot. Zowel bij ons als bij onze supporters.”

Volgend seizoen

Intussen is Cornelis samen met het bestuur ook al volop bezig met de voorbereiding van volgend seizoen. “Dat wordt letterlijk en figuurlijk een ander soort voetbal”, weet Cornelis. “De kwaliteit van het voetbal en de spelers is in eerste nationale duidelijk hoger dan in onze reeks. Er mogen in die wedstrijden ook achttien spelers op het wedstrijdblad. Daar zitten geen zwakke schakels meer tussen. En dus gaan ook wij onze kern verbreden en versterken. In alle linies. Met de komst van Yannick Reuten zit ons middenveld intussen vol. Ik heb met Reuten ooit nog enkele maanden samen gevoetbald bij SK Deinze, waar hij toen op uitleenbasis actief was vanuit Club Brugge. Hij heeft intussen veel stappen gezet en is iemand die eerste nationale goed kent. Nu kijken we nog om spelers met een soortgelijk profiel aan onze achterhoede en voorlinie toe te voegen”, besluit de Lokerse coach.