Prins Laurent, een godsgeschenk voor biografen: Canvas zet zijn zestigste verjaardag erg vroeg in met docureeks

Zijn zestigste verjaardag viert prins Laurent pas op 19 oktober, maar bij Canvas steken ze de kaarsjes op 19 april al aan met een vierdelige docureeks. Daarin portretteren intimi, royaltywatchers, politici en journalisten het kleurrijkste lid van de Belgische koninklijke familie. Dat de prins een ronduit traumatische jeugd kende, is duidelijk. Maar je kunt niet over Laurent praten zonder het ook over geld te hebben, vrouwen en dieren. Een overzicht.