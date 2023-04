Belgen verloren 95 miljard door rentestijging en dalende beurzen

Het financieel vermogen van huishoudens is in 2022 met 94,5 miljard euro gedaald naar 1.136,3 miljard euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank.

De gestegen rente en de storm op de beurzen in het voorbije jaar heeft het financieel vermogen van de Belg fors doen krimpen. Volgens De Tijd is de daling in absolute cijfers zelfs groter dan in crisisjaar 2008. Door de stijgende rentecurve verlaagde de waarde van verzekeringsproducten met 55,4 miljard euro. Ook de waardeverminderingen van de beleggingsfondsen (40,2 miljard) en beursgenoteerde aandelen (17,6 miljard) was groot.

Gevolgen voor het dagelijkse leven zijn er niet meteen. Het verlies is voor de meeste gezinnen virtueel: wie niets verkoopt, verliest niets. De daling bevestigt in de eerste plaats dat 2022 een moeilijk jaar is geweest voor de Belgische economie.

Blijven investeren

Desondanks investeerden gezinnen vorig jaar ook 21,4 miljard euro vers geld. Ze kochten vooral beleggingsfondsen (10,9 miljard) en parkeerden ook 8,1 miljard extra op termijnrekeningen. De banken hebben de rente op termijnrekeningen meer verhoogd dan de rente op spaarboekjes. Voor het eerst sinds 2011 investeerden de Belgen meer in obligaties. De forse stijging van de langetermijnrente maakt van obligaties weer een aantrekkelijke belegging.

De schulden van de huishoudens groeiden met 16,3 miljard naar 341,7 miljard euro. Dat komt hoofdzakelijk door een toename van de hypothecaire leningen (+16,2 miljard).

