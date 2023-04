Disney viert zijn honderdste verjaardag, maar het verhaal had al verschillende keren ten einde kunnen zijn. — © Hans Lucas via AFP

’s Werelds bekendste filmhuis viert pas in oktober zijn honderdste verjaardag, maar nu al is het feest. Een nieuw logo, een tentoonstelling, documentaires en natuurlijk speciale events in de pretparken. Nochtans is het verhaal van The Walt Disney Company allesbehalve een sprookje. Een unhappy end kwam meerderde keren gevaarlijk dichtbij.