Vijf tips voor geslaagd bezoek aan paars sprookjestapijt in Hallerbos, dat straks opnieuw volkstoeloop verwacht

Halle

De wilde boshyacint mag dan een frêle en kwetsbaar bloempje zijn, toch is dit kleine natuurwonder de reden waarom in de lente gedurende een drietal weken een heuse stormloop op het Hallerbos ontstaat. Vanaf zaterdag 15 april tot en met maandag 1 mei zetten de stad Halle en het Agentschap Natuur en Bos alle zeilen bij om het bezoek van opnieuw tienduizenden wandelaars in goede banen te leiden. “Een goede raad: blijf op de paden en laat je auto thuis.”