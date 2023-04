Rik De Mil breekt een lans voor Roman Yaremchuk net voor beslissend weekend: “Dat hij niet hard genoeg werkt, klopt niet”

Het Kuipje in Westerlo was nooit de favoriete verplaatsing van Club Brugge. En wees gerust dat ze er bij blauw-zwart ook nu niet gerust op zijn. Maar Club moét daar zaterdagavond iets rapen. Of het mag een kruis trekken over de top vier en de Champions’ Play-Offs. “Of ik gevloekt heb dat die penalty nog viel in Gent-Union? Natuurlijk hadden we liever Union zien winnen. Maar zoals ik vorige week al zei: dat weekend was voor mij niet beslissend”, aldus Rik De Mil.

Kans klein

Hij moet het op twee speeldagen tijd nog zien te lappen. “Er zijn nog twee matchen om ons doel te halen. Maar we beseffen natuurlijk dat het steeds moeilijker wordt.” Club mag zijn troeven eerst op tafel gooien, de Buffalo’s spelen pas zondag op Mechelen. “En we zijn volop gemotiveerd om eerst naar onszelf te kijken en te winnen bij Westerlo. Ons doel was om de laatste vier matchen te winnen, en dat kan nog steeds”, weet De Mil. Of het pleit beslecht is als Gent zijn eigen match wint? Op de laatste speeldag krijgt het thuis KV Oostende voor de kizen, maar daar lijken ze nu al pierdood. “Dan weten we dat de kans klein wordt met nog één speeldag te gaan. Maar ook dan gaan we alles geven om Eupen te kloppen.”

De prestatie tegen Seraing was volgens velen niet bepaald geruststellend om de eindsprint in te zetten, al ziet De Mil dat anders. “Ik vond dat voetballend geen stap achteruit”, suste hij. “We hebben al het hele seizoen problemen om een hecht blok uit verband te spelen. Dus ik had het een beetje verwacht. Dat is een werkpunt, maar we zijn daar dagelijks mee bezig.”

© Isosport

Extra training voor Yaremchuk

Op zijn middenveld moet er alvast gesleuteld worden: Nielsen (kuit) raakt niet fit na een contact vorig weekend. Ook Hendry, Bursik en Audoor zijn out. En wat met Yaremchuk? Die is kerngezond, maar de man van 16 miljoen euro heeft het ook onder De Mil moeilijk. Tegen Seraing ontbrak hij in de kern. “Ik lees soms dat Roman niet genoeg zou werken. Dat klopt helemaal niet. Hij traint ’s middags zelfs bij om beter te worden”, zegt de coach. “Op het einde van de dag is de concurrentie hier enorm zwaar en moeten we moeilijke keuzes maken. Dan bekijken we wie het beste heeft gepresteerd, of wie nodig is om de tegenstander te verslaan.”

Wat zéker nodig is om AA Gent na 34 speeldagen nog de loef af te steken, is een prestatie op het veld van Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus, twee jeugdspelers van Club die uitgeleend worden. En twee oude bekenden van ex-beloftentrainer De Mil. “Ik heb hen nog niet gehoord deze week”, zegt De Mil. “Ze hebben daar enorm veel progressie gemaakt, elk op hun eigen manier.”