Zware aardbeving voor kust van Indonesië

Een aardbeving met een kracht van 7 is vrijdag ten noorden van het Indonesische eiland Java vastgesteld, zo heeft het Amerikaanse geologisch agentschap USGS gemeld. Er waren niet meteen meldingen van schade of slachtoffers.

Het geologische agentschap van Indonesië zei dat er geen risico op een tsunami was na de beving, die om 16.55 uur plaatselijke tijd (11.55 uur Belgische tijd) op een diepte van 594 kilometer werd geregistreerd. Het epicentrum werd op ruim 96 kilometer van Tuban gedetecteerd en op 157 kilometer van Surabaya, de tweede stad van Indonesië.

De aardbeving was op een groot deel van Java en tot op het eiland Bali voelbaar. “In Surabaya was de beving een beetje te voelen, lampen slingerden heen en weer”, en de beving “duurde even”, zei een journalist van het Franse persbureau AFP ter plaatse. “Mensen in restaurants panikeerden en renden naar buiten.”

Het Indonesische geologieagentschap registreerde ongeveer een uur na de aardbeving in dezelfde zone een naschok met een kracht van 5,5.

Abdul Muhari, de woordvoerder van het rampenbeheer, zei dat de beving weliswaar over een ruim gebied gevoeld werd, maar wellicht “geen zware schade zou veroorzaken omdat de aardbeving zich niet dicht bij het aardoppervlak voordeed”.

Indonesië heeft wel vaker met vulkanische en seismische activiteit te maken door zijn ligging op een plaats waar tektonische platen samenkomen.