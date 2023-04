Koninklijke serres opnieuw toegankelijk voor publiek tot en met 7 mei

Elk jaar opnieuw openen de koninklijke serres de deuren voor het grote publiek. “De plantencollectie van de koninklijke serres heeft een uitzonderlijke waarde gezien de vele uiterst zeldzame en precieuze planten”, aldus het Paleis. “De tuiniers proberen elk jaar opnieuw op dit moment de ideale omstandigheden te creëren voor een bezoek aan de koninklijke plantencollectie.”

Het bezoek start met een wandeling door de tuinen van het koninklijke domein, “waar je de wonderlijke architectuur van de serres op een afstand kan gadeslaan.” Vervolgens start het bezoek aan de serres zelf, met een bezoek aan het Palmenplateau, de Azaleaserre, de Geraniumgalerij en de Spiegelserre. “Nadien wandel je richting de grote serres, zoals de Perronserre, of de Congoserre.”

Wegens de grote populariteit van het bezoek aan de serres zijn er dit jaar ook opnieuw nocturnes op vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden. Op donderdag 27 april is er een aangepast parcours voor personen met beperkte mobiliteit. De tickets voor een bezoek aan de serres zijn enkel te koop via www.koninklijke-serres-royales.be. Een ticket kost vijf euro, kinderen onder de twaalf kunnen gratis een bezoekje brengen aan de koninklijke plantencollectie. Er is steeds keuze tussen een korte en een lange wandeling.

De serres in Art Nouveaustijl werden ontworpen door architect Alphonse Balat en Koning Leopold II. Een eerste deel werd ingehuldigd in 1880, waarna meerdere serres werden bijgebouwd.

