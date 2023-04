Reconstructie Notre-Dame zal eind 2024 afgerond zijn, verzekert Macron

“Wanneer je een koers uitzet met een ambitie, kun je bewegen”, verklaarde Macron tijdens zijn bezoek, in gezelschap van zijn vrouw Brigitte Macron en de minister van Cultuur, Rima Abdul-Malak. “Op koers blijven is mijn motto.” De president had vijf jaar gerekend om het gebouw, waarvan de torenspits tijdens de brand instortte, te reconstrueren.

“Ik geloof jullie vandaag te kunnen zeggen dat dat zal lukken”, verklaarde generaal Jean-Louis Georgelin, die verantwoordelijk is voor de restauratie. “Het is nooit makkelijk geweest maar we hebben alle obstakels overwonnen”, zei hij tijdens de voorstelling over de vooruitgang van de werken aan de president. De officiële heropening voor bezoekers en erediensten is gepland voor eind 2024.

Tijdens zijn bezoek begroette Macron verschillende werfleiders en arbeiders. “Jullie mogen trots zijn”, was zijn boodschap. “Veel succes, en we geven de komende maanden niet op.”

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

De Franse president bezocht ook de reconstructie van de sokkel die de nieuwe toren, die eind deze maand geplaatst wordt, zal ondersteunen en ruim 80 ton weegt. De toren zal identiek zijn aan het origineel exemplaar dat ontworpen werd door de negentiende-eeuwse architect Viollet-Le-Duc en ongeveer 96 meter hoog was.

Binnenin worden ondertussen de muren, de geschilderde versieringen en de gewelven, met een oppervlakte van 42.000 vierkante meter, gereinigd. Ook de gebrandschilderde ramen in de 39 bovenste gewelven van de kathedraal, alsook de ramen van de sacristie worden schoongemaakt en gerestaureerd. Steenhouwers zijn ook bezig met de geleidelijke wederopbouw van de ingestorte muren en gewelven.

(Lees verder onder de foto)

© AFP

Het grote orgel moet ook opnieuw geïnstalleerd worden. Dat orgel werd door drie verschillende werkplaatsen, in Corrèze, Hérault en Vaucluse, schoongemaakt en gerestaureerd. De 8.000 pijpen moeten nu één voor één opnieuw in elkaar gezet worden.

Daarnaast krijgt ook het liturgisch meubilair een opknapbeurt. Vijf kunstenaars mogen daarvoor een ontwerp indienen en deze zomer zal er dan een winnaar gekozen worden.

Uiteindelijk zal ook het gebied rond de Notre-Dame heringericht worden. Daarvoor zal onder meer de Belgische landschapsarchitect Bas Smets aantreden.

© REUTERS

© EPA-EFE

© REUTERS