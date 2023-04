Werd Russische oppositieleider Navalny opnieuw vergiftigd? “Zijn toestand is kritiek”

Navalny wordt vastgehouden in de zwaarbeveiligde strafkolonie IK-6 in Melechovo, ongeveer 250 kilometer ten noorden van Moskou. Hij zit er een celstraf van 11,5 jaar uit na een veroordeling voor onder meer fraude en minachting van de rechtbank. Verschillende mensenrechtenorganisaties menen dat die aanklachten politiek gemotiveerd zijn, verzonnen om Navalny het zwijgen op te leggen.

De laatste maanden sijpelden er regelmatig berichten door dat het niet goed gaat met de gezondheid van de 46-jarige politicus. Volgens Ruslan Shaveddinov, een Russische onderzoeksjournalist en naaste bondgenoot van Navalny, werd er vorige week zelfs een ambulance gestuurd naar de gevangenis. Er wordt gevreesd voor een vergiftiging, zegt hij: “Onze theorie is dat ze hem geleidelijk aan proberen te doden, met behulp van een langzaam werkend gif dat via voedsel wordt toegediend.”

© REUTERS

Navalny zou sinds twee weken last hebben van hevige buikpijn. Ook zou hij op dezelfde tijd al acht kilogram lichaamsgewicht zijn kwijtgespeeld. Sinds de ambulance bij de gevangenis is geweest, heeft Shaveddinov geen update meer gekregen over de gezondheidssituatie van Navalny. “Maar zijn toestand is kritiek. We maken ons allemaal grote zorgen.” Eerder deze week raakte ook al bekend dat de 46-jarige Navalny maandag opnieuw in een isoleercel was geplaatst voor vijftien dagen, ondanks zijn ernstige gezondheidsproblemen.

Niet de eerste keer

Het zou niet de eerste keer zijn dat de oppositieleider vergiftigd wordt. In 2020 werd hij tijdens een trip naar Siberië al eens vergiftigd met novitsjok, een door de Sovjet-Unie uitgevonden zenuwgas. Navalny trok toen naar Berlijn om behandeld te worden. Achteraf beschuldigde hij Poetin ervan achter de aanval te zitten. Het Kremlin heeft dat altijd ontkend. Bij zijn terugkeer in Rusland werd hij opgepakt.

Ook nu distantieert Moskou zich van de verhalen over Navalny. Gevraagd naar de potentiële vergifting antwoordde Dimitri Peskov, Poetins woordvoerder, dat het Kremlin zijn gezondheidstoestand niet opvolgde. “Dat is een zaak van de federale penitentiaire dienst.”