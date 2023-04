Anton Tanghe vreest het ergste voor KV Oostende: “Spelen zoals op STVV en we pakken geen enkel punt meer”

Zijn hart bloedt: Anton Tanghe (24), die zijn profcarrière lanceerde bij KV Oostende, staat met anderhalf been in 1B. Het lot van zijn kustploeg lijkt beslecht na een rampzalig seizoen en een vernedering in Limburg. En Tanghe is eerlijk: een kentering is onrealistisch. “Er moet hier iets drastisch veranderen.”

We hadden compassie met hem, daar op het veld van STVV. Tanghe zag ze de hele match op het veld van élke kant komen. En hij besefte toen ook al dat het zo goed als voorbij is voor KV Oostende. Die mening is hij nu nog steeds toegedaan. “Eerlijk: als we onze twee laatste matchen op die manier afwerken, halen we gewoon geen enkel punt meer”, zegt de verdediger. “Het was een schande. Ik begrijp het niet... (stilte) Nochtans was het geloof op voorhand zeker aanwezig in de kleedkamer. En we wisten ook dat de andere ploegen het slecht gedaan hadden, dus we konden een mooie zaak doen. En dan krijg je zo’n prestatie. Dat krijg je gewoon niet uitgelegd.”

“Er moet hier iets drastisch veranderen. Maar wat? Goede vraag. Moest ik het weten, we deden het meteen” Anton Tanghe, KV Oostende

Het werd deze week zelfs nog erger: op training ontstond er tumult nadat enkele spelers dreigden te staken. Ze wilden Thalhammer, die ze naïviteit verwijten, liever zien verdwijnen voor het slotakkoord van de competitie. En dat is niet toevallig, blijkt uit het gesprek dat we daags eerder voerden met Tanghe. Voor alle duidelijkheid: dat gesprek vond plaats voor het geruzie op De Schorre.

Tanghe geeft een praktijkvoorbeeld. “Het wordt 3-0 op STVV en eigenlijk moeten we het dan slimmer doen en in blok gaan spelen. En misschien nog iets op de counter proberen te forceren. Maar iedereen gaat gewoon uit positie lopen en de kelk moest leeg tot op de bodem. Om dan zelf helemaal níéts te creëren”, zucht Tanghe. De neuzen staan bij KV Oostende duidelijk niet in dezelfde richting. “Er moet iets drastisch veranderen. Maar wat? Goede vraag”, zegt hij. “Moest ik het weten, we deden het meteen. Zo kan het gewoon niet verder. Het was erg voor de club, en vooral voor die supporters die helemaal naar Sint-Truiden gereisd waren.”

Serieus blijven

Wat nu? De handdoek gooien, of alsnog een driedubbel mirakel proberen te realiseren? “Maar zelfs dan nog: als we zo spelen tegen OH Leuven, krijgen we weer tegen onze tanden. Er zat helemaal niets in. En dan moeten we ook nog naar AA Gent. Het klopt dat we mathematisch nog niet zeker zijn van de degradatie, maar we moeten ook serieus blijven. Laten we beginnen met nog twee keer proberen te winnen, want dat is wél verplicht. En dan zullen we zien wat de andere resultaten zijn en wat ons lot wordt.”

Tanghe heeft deze zomer nog twee jaar contract tot 2024, en werd dit jaar ook aanvoerder van KV Oostende. Als rasechte West-Vlaming is een degradatie ongelooflijk pijnlijk. “KV Oostende is de ploeg die mij de kans heeft gegeven als prof. Natuurlijk steekt het “, zegt hij nog. “Over mijn toekomst wil ik nu nog niet spreken. Eerst die laatste twee matchen afwerken en dan pas praten. We moeten het nu eerst en vooral nog eens voor onze fans doen tijdens die laatste thuismatch van het seizoen. Want zij voelen zich terecht in de steek gelaten.”