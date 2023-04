Verdict van Grondwettelijke Raad over pensioenhervorming lokt Fransen opnieuw op straat

In Frankrijk zijn vrijdag opnieuw mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de pensioenhervorming, in aanloop naar een verdict van de Grondwettelijke Raad. In de Franse Ardennen hebben vakbondsleden ook een snelweg richting ons land deels geblokkeerd.

In hoofdstad Parijs begon rond het middaguur een manifestatie en in het hele land werden verschillende wegen geblokkeerd. Sinds 7 uur vrijdagochtend hebben vakbondsleden ook een barrière opgezet aan de snelweg in La Chapelle, aan de grens met België. Enkel auto’s mochten door, vrachtwagens werden tegengehouden, volgens France 3.

Ook in Straatsburg en Rouen werden wegen geblokkeerd, in Bordeaux werd dan weer een tolstation bezet, waardoor auto’s gratis door mochten. In Toulouse veroorzaakte de vakbond CGT een stroomstoring in een wijk waar een nationaal onderzoekscentrum gevestigd is.

Vrijdagavond zal de Grondwettelijke Raad de tekst van de pensioenhervorming onder de loep nemen, die voorziet dat de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar gaat. De Raad kan de hervorming deels of volledig ongedaan maken, maar het lijkt weinig onwaarschijnlijk dat dat effectief gebeurt.