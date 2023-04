Hein Vanhaezebrouck ziet Belgische clubs topseizoen afwerken in Europa: “Drie Belgische clubs in Europese halve finales, dat zou straf zijn”

Daags na het 1-1-gelijkspel tegen West Ham was Hein Vanhaezebrouck zoals altijd zichzelf: “Ik dacht na onze goede match tegen een Premier League-club, dat er hier een file zou ontstaan omdat er zich heel wat potentiële investeerders zouden aanmelden maar ik zie enkel maar enkele journalisten”, grijnsde de Gentse coach. “Sportief is een degelijke prestatie in een Europese kwartfinale toch een mooie prestatie, ook al doe ik niet mee aan de halleluja-verhalen. ”

“Dit jaar is natuurlijk wel een enorme boost voor onze Belgische clubs”, beaamde Hein Vanhaezebrouck het uitzonderlijke karakter van dit ‘Europese seizoen’ van de Belgische clubs. “We halen een record aantal punten en wellicht gaan er uiteindelijk toch nog enkele ploegen doorstoten naar de halve finale. Als de drie Belgische clubs zouden doorstoten, dat zou echt zeldzaam zijn. Als je maar ziet dat er maar acht teams zich kunnen plaatsen voor de halve finales staan van de Europa League en de Conference League, dat zou straf zijn.

De Gentse coach relativeert anderzijds toch wel de huidige Belgische hoogconjunctuur: “Zelfs binnen onze club waren er dit seizoen in Europa ook dramamomenten”, verwees Vanhaezebrouck onder meer naar de interne onrust die ontstond na de uitnederlaag bij het Zweedse Djurgarden. “Ik ben trouwens ook niet echt bezig met die nieuwe investeerder. Ik heb al genoeg bevoegdheden. Ik ga ook niet zeggen dat Europees voetbal niet belangrijk is maar spelers overtuigen doe je door de nodige mogelijkheden te hebben naar volgend seizoen toe. EL of CL maakt voor die mannen niet veel uit.”

“Het is vooral belangrijk dat ze zien dat er een club staat met groeimogelijkheden en die de ambitie heeft om de volgende stap te zetten. We willen natuurlijk aantrekkelijke spelers aantrekken. Als je in strijd bent voor een speler met goede ploegen met middelen, moet je dat ook kunnen tonen. Daarvoor moet je over de nodige middelen beschikken. Voorlopig gaat het die kant uit. Voorlopig is het eerder minder loon. Daar heb ik op zich geen probleem mee. Soms kun je ook overdreven veel uitgeven. Je moet kijken naar rendement. Als dat hoog is, kun je daar iets tegen over zetten. Dat heeft met vanalles te maken, ook met de velden. Als je investeert, wil je dat het high level is.”

© BELGA

Anderzijds weet Vanhaezebrouck heus wel wat AA Gent nodig heeft: “Zeker qua posities. Het is niet evident want je moet vrij onbekende spelers halen die niet te duur zijn en waar niet teveel andere grote clubs mee bezig zijn. Dat hebben we dit jaar goed gedaan maar dat is geen garantie naar volgend seizoen toe. Als we eerlijk zijn, dan zijn de transfers van vorig jaar en ook deze van dit seizoen degene die ons gebracht hebben, waar we nu staan. Dat is niet min hoor: we hebben heel vaak de bal juist geslagen. De transfers die we in de periode daarvoor deden, waren wel wat minder. Er liggen nog altijd jongens onder contract van die periode, dat mag je niet teveel meemaken. Zeker ook omdat je heel veel geld hebt uitgegeven aan die transfers.”

“Nodige lessen trekken”

Ondertussen bereidt Vanhaezebrouck met zijn team de partij op bezoek bij KV Mechelen voor: “Ik hoor nu dat bij hen iedereen opgeroepen wordt om elkaar scherp te krijgen. Ik hoor zelfs dat Verstraete terug zou keren. Alles wordt aangehaald om opnieuw scherpte in die groep te krijgen tegen Mechelen. Het is enkele weken anders geweest. Het zou me verbazen als Brugge een steek laat vallen in Westerlo, met alle respect voor Westerlo. Wij moeten gewoon naar onszelf kijken, het zal niet evident zijn.”

“Als je ziet welk seizoen we hebben meegemaakt en hoeveel mensen we hebben gemist, dan is het een half mirakel als we de top-vier zouden halen. Nu zijn we er zo dichtbij, dus laten we het nu maar proberen te bereiken. Het is na match 34 dat het beslist wordt. Ik wil geen herhaling van vorig seizoen. Toen liep het mis op de voorlaatste speeldag, dat willen we voorkomen. Nu is het toevallig het zelfde trio dat de match van zondag zal leiden. Dat zal wel toeval zijn. We moeten de nodige lessen trekken en ons focussen op dit seizoen. Nu komen we ook wel uit een Europese wedstrijd, met een positieve boost weliswaar, het is vooral kwestie van goed te herstellen.”