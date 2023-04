Ghana keurt als eerste land nieuw malariavaccin goed: “Het is héél hard nodig”

Het nieuwe vaccin R21 beschermt acht op tien kinderen tegen malaria. Daarmee doet het merkelijk beter dan het eerste vaccin dat enkele jaren geleden op de markt kwam en aan 40 à 50 procent effectiviteit komt. De resultaten van R21 komen wel van een kleinere studie met 400 deelnemers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wacht daarom op de publicatie van een grotere studie met 5.000 deelnemers.

Ghana zegt dat het de ruwe data al heeft gezien. Die zouden de eerste resultaten bevestigen en dus wil het land niet talmen. Deze week kondigde het aan het nieuwe vaccin toe te laten en te gaan inzetten bij baby’s en peuters. Malaria eist jaarlijks zo’n vijf miljoen besmettingen en 15.000 doden in Ghana. De meeste dodelijke slachtoffers zijn jonge kinderen.

De verwachtingen voor het vaccin zijn hooggespannen. De Britse ontwikkelaars zelf spreken van een ‘wereldveranderd’ medicijn. Dat is mogelijk, zegt Eline Kattenberg van de dienst malariologie van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. “Het kan een enorme toegevoegde waarde hebben. Het geeft langdurig en 24 op 7 bescherming. Een ander populair middel, het muskietennetje, biedt bescherming als je slaapt, maar kinderen worden ook geprikt als ze buiten spelen.”

Het is geen verrassing dat Ghana de spits afbijt. Het land was nauw betrokken bij het onderzoek en plant de bouw van een vaccinfabriek. “Veel pionnetjes zijn al geplaatst”, zegt Kattenberg. Elders hangt het succes volgens haar af van de verspreiding en implementatie van het vaccin. Met die eerste factor lijkt het goed te komen. Het Indiase Serum Institute wil jaarlijks tot 200 miljoen dosissen produceren. Volgens de WHO is 100 miljoen het minimum om malaria een zware slag toe te brengen.

Vier prikken

Implementatie is een ander verhaal. Het vaccin moet viermaal worden toegediend, met drie startprikken en een boosterprik een jaar later. Het zadelt landen op met een stevige logistieke puzzel. Daar knelt het wel vaker, weet ook Kattenberg. “Malaria is al een behandelbare ziekte, maar om het onder controle te houden heb je een combinatie van preventie, goede diagnose en effectieve behandelingen nodig. In veel armere landen is er minder toegang tot goede gezondheidszorg.”

Het maakt dat malaria nog steeds de zesde belangrijkste doodsoorzaak is in lage-inkomenslanden. Jaarlijks overlijden ruim een half miljoen mensen aan de ziekte, vooral kleine kinderen. Sinds 2015 werd geen vooruitgang meer geboekt. Toch is Kattenberg nu hoopvol. De grote studie die momenteel loopt in Ghana, maar ook in Malawi en Kenia, lijkt aan te tonen dat een vaccinatiecampagne realiseerbaar is. “Uiteindelijk is het een kwestie van financiën en politieke wil om de nodige infrastructuur op te zetten. De WHO denkt nog na over hoe ze vaccinprogramma’s wil financieren. Ghana, een van de rijkere landen, kan het zelf bekostigen.”

Of het vaccin werkelijk een doorbraak zal zijn in de strijd tegen malaria is afwachten. Het komt alleszins niks te vroeg. Uit regio’s waar de ziekte endemisch is, komen signalen dat malariamuggen resistent worden tegen insecticiden en medicijnen steeds minder vat krijgen op de parasiet. “Het vaccin is heel hard nodig, ook om deze nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.”

