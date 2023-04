Klimaatactiviste Greta Thunberg voert in haar eentje actie voor Zweedse ambassade in Brussel

“Klimaatstaking week 243”, schrijft Thunberg op Twitter. De Zweedse raakte wereldbekend toen ze enkele jaren geleden begon met een wekelijkse schoolstaking op vrijdag en in de plaats daarvan protesteerde voor het klimaat. Haar actie kreeg navolging in bijna heel de wereld.

“Vandaag staak ik voor de ambassade van Zweden in de EU, in Brussel. Mijn thuisland Zweden is momenteel voorzitter van de Raad van de EU. Volgende week komen ministers in Zweden bijeen om onder andere over bosbouw te praten. Het Zweedse bosbouwmodel is rampzalig gebleken voor het klimaat, het milieu en de inheemse en mensenrechten van de Sámi (de oorspronkelijke bewoners van een gebied dat zich uitstrekt over het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland en het Russische Kola-schiereiland, red.). We kunnen niet toestaan dat Zweden het bosbeleid van de EU verder beïnvloedt”, schrijft ze.

“De steeds groeiende bosbouw in Zweden is bekritiseerd door de wetenschappelijke gemeenschap, inheemse Sámi dorpen en de klimaat- en milieubeweging. Het land en zijn industrieën beweren vaak dat we een recordaantal bossen hebben. Hoewel we veel bomen in plantages hebben die gekapt moeten worden, zijn monoculturele plantages geen bossen. We verliezen de laatste overgebleven natuurlijke bossen, die van onschatbare waarde zijn voor koolstofputten, biodiversiteit en mensenrechten.”

