Verloren trouwring van Greet duikt als bij wonder na 10 jaar weer op “tussen de gerooide patatten”

Greet Lievens (76) uit Poederlee (Lille) heeft sinds vrijdag haar verloren trouwring na jaren weer terug. Het kleinood als bezegeling van haar huwelijk met Louis Hermans in 1970 dook als bij wonder op tussen de gerooide aardappelen van landbouwer Wim Van Bedts. “We vonden de ring terug rond een steentje tijdens het sorteren van de aardappelen”, zegt Wim Van Bedts.

Greet Lievens uit Poederlee is in de zevende hemel. Vrijdag heeft ze haar trouwring die ze ongeveer tien jaar geleden was kwijtgespeeld weer rond haar vinger kunnen schuiven. Het is een groot toeval dat de ring van het huwelijk van Greet Lievens en Louis Hermans op 1 augustus 1970 weer boven water kwam.

Het juweeltje kwam bij het landbouwbedrijf en groentehandelaar Van Bedts uit de Zielestraat in Poederlee weer aan de oppervlakte. “We hebben de ring al in het najaar van 2022 gevonden tijdens het sorteren van gerooide aardappelen. De ring zat vast aan een steentje. Het schatje lag tussen de patatjes”, legt medezaakvoerder Wim Van Bedts uit. (Lees verder onder foto)

Greet Lievens heeft na ongeveer tien jaar haar verloren trouwring weer terug. — © Bart Van den Langenbergh

“De aardappelen kwamen van een veld in de buurt van het gebied Den Haert in Poederlee. Wellicht is de ring van een paadje weggespoeld tot op de rand van het veld. In de ring stond de inscriptie Louis en Greet 1970. We hebben de ring in oktober vorig jaar opzij gelegd, maar mijn vrouw kwam enkele dagen geleden op het idee om via Facebook een oproep te lanceren.”

Doorgeslepen

Het Facebookbericht van hoevewinkel Van Bedts werd de voorbije dagen massaal gedeeld. En zo kwam de oproep ook terecht bij Louis Hermans en zijn vrouw Greet Lievens uit de Beukenlaan in Poederlee. “Onze kleindochter Nelle en de schoonzuster van onze zoon waren heel alert en hadden de link met ons gelegd. Maar ik werd de voorbije dagen ook twee keer telefonisch gecontacteerd met de melding dat dit wel eens mijn ring zou kunnen zijn. Er was ook iemand die met dat persoonlijk kwam melden bij me thuis”, legt Greet Lievens uit.

“Ik ben mijn trouwring ongeveer tien jaar geleden kwijtgespeeld. In 2013 heb ik thuis bij een val mijn pols gebroken. In het ziekenhuis hebben ze mijn ring moeten doorslijpen en van mijn vinger gehaald. Ik heb die ring nadien weggelegd en wellicht in mijn portemonnee gestoken.” (Lees verder onder de foto)

Wim Van Bedts uit Poederlee overhandigt de trouwring aan de rechtmatige eigenaar. — © Bart Van den Langenbergh

Trouwboekje

Greet Lievens vermoedt dat ze het kleinood tijdens een wandeling in de buurt van Den Haert in Poederlee is verloren. “Ik zou echt niet weten waar ik de ring juist ben kwijtgespeeld, maar ik ben al wel geregeld gaan stappen aan Den Haert”, vertelt Greet Lievens. “Ik ben heel blij dat ik na al die jaren mijn ring weer terug heb. Samen met mijn man ben ik de ring vrijdagochtend gaan ophalen bij hoevewinkel Van Bedts. We hadden voor alle zekerheid ons trouwboekje meegenomen. En het was wel degelijk mijn ring. De trouwring was een beetje verkleurd aan de binnenkant, maar is nog in goede staat. Het is een groot toeval dat de ring op die manier weer is opgedoken.”

Greet en Louis waren in 2020 exact vijftig jaar getrouwd maar ze hebben dat toen door de coronapandemie niet kunnen vieren. “Binnenkort zijn we 53 jaar getrouwd. Nu ik mijn ring weer heb, is dat misschien een extra gelegenheid om weer te feesten”, besluit Greet Lievens al lachend.

Greet en haar man Louis Hermans kwamen het verloren kleinood ophalen bij hoevewinkel Van Bedts in Poederlee. — © RR

De trouwring van Greet Lievens dook op tussen de aardappelen bij landbouwer Van Bedts in Poederlee. — © RR