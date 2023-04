Woensdag wellicht beslissing over parlementsverkiezingen op 9 juni 2024

De ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten spreken zich woensdag wellicht uit over de volgende Europese verkiezingen, die tussen 6 en 9 juni 2024 zouden plaatsvinden. Aangezien de datum van de Belgische parlementsverkiezingen gekoppeld is aan de Europese stembusgang, vinden die dus plaats op zondag 9 juni, zo is vrijdag uit Europese bron vernomen.

De Europese wetgeving voorziet dat de verkiezingen om de vijf jaar plaatsvinden in dezelfde periode van de eerste rechtstreekse Europese verkiezingen. In 1979 vonden die in de 23 week van het jaar plaats, tussen 7 en 10 juni.

Portugal had gevraagd om daar volgend jaar van af te wijken om het verlengde weekend van de nationale feestdag (10 juni) te vermijden en de verkiezingen te vervroegen naar eind mei, maar daar kon geen consensus over gevonden worden.

Daarom zal het Coreper, het comité van de ambassadeurs van de 27, woensdag wellicht instemmen met de periode van 6 tot 9 juni 2024. De ministers van de Europese Zaken dienen dat nog wel in de Raad van Algemene Zaken te valideren.

Nieuw in 2024 is dat jongeren vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan de Europese verkiezingen. In oktober volgen dan nog de lokale verkiezingen.