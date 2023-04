JOUW MENING. Een onverwachte uitgave? “Als alleenstaande met twee hondjes kom ik maar net rond”

Het overkomt iedereen vroeg of laat wel eens: een grote onverwachte uitgave. Veertien procent van de Vlaamse bevolking leeft in een huishouden dat zo’n onverwachte uitgave van 1.300 euro niet aankan. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het gaat om een totaal van 900.000 mensen in 2022. We vroegen onze lezers hoe dat bij hen zit. Dit zijn de resultaten.