Oud-voorzitter Joseph Allijns fileert het seizoen van KV Kortrijk: “Verkeerde keuzes gemaakt, maar je kan daar niet bij stilstaan”

Oud-voorzitter Joseph Allijns (archiefbeeld) is blij dat Storck het uiteindelijk overnam. “KVK had nooit aan het seizoen mogen beginnen met Belhocine en Custovic was een miscast.” — © BELGA

KV Kortrijk is zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Concurrenten Zulte Waregem en KV Oostende lieten punten liggen, waardoor het gelijkspel van KVK tegen Eupen voldoende is voor het behoud. ‘Wonderdokter’ Bernd Storck heeft het toch maar weer geflikt. “Hij zorgde voor structuur en organisatie op het juiste moment”, zegt oud-voorzitter Joseph Allijns (67).

Oké, de redding mag even gevierd worden. KV Kortrijk gaat volgend seizoen zijn zestiende seizoen op rij in de hoogste voetbalklasse van België in. Iets om fier op te zijn, maar laten we het huidige seizoen ook niet vergeten. Dat was immers niet het beste uit de clubgeschiedenis. “Hun eerste ronde was dramatisch slecht”, vertelt Joseph Allijns. “De thuisoverwinning tegen Antwerp verbloemde de feiten wat. Ik vond gewoon dat het bestuur niet aan het huidige seizoen mocht beginnen met Karim Belhocine. De Algerijn is een charmante man, maar hij pakte te weinig punten. Dan ontsloegen ze hem en stelden Adnan Custuvic aan. Met alle respect, maar Adnan was een totale miscast. Hij zou een goede aanvallerstrainer of assistent zijn, maar geen hoofdcoach. Er zijn enkele verkeerde keuzes gemaakt, maar je kan daar niet bij blijven stilstaan. Je moet verder. Wel moeten er lessen getrokken worden uit dit seizoen, want je kan niet ieder jaar je hoofd juist boven water houden.”

“Als Dessoleil of Radovanovic 100 procent gemotiveerd zijn, zijn dat basisspelers bij een club als KVK. Storck stuurde hen naar de B-kern omdat ze niet presteerden. Hij heeft het goed gedaan” Joseph Allijns, oud-voorzitter KV Kortrijk

Bernd Storck kwam, zag en overwon. De Duitse T1 deed waarvoor hij bekendstaat: een club uit de miserie redden. KV Kortrijk zat diep na Custovic en stond in de gevarenzone. Storck keerde die situatie om en behoedde de club van degradatie. “Als supporter zag je dat er zaken waren die niet goed liepen”, zegt Allijns. “Met de komst van Storck is die ploeg totaal veranderd. Zijn ideeën hebben deze club gered van de degradatie. Hij stuurde kwalitatieve spelers naar de B-kern, maar voetbal draait om het collectieve en dat lukte hem. Wanneer spelers als Dessoleil of Radovanovic honderd procent gemotiveerd zijn, dan zijn dat basisspelers bij een club als KVK. Hij stuurde hen naar de B-kern omdat ze niet presteerden. Hij heeft het goed gedaan.”

Talmende Tan

Wat nu voor KVK? Spelers als Kadri, Watanabe en Selemani lijken onhoudbaar. Er zal opnieuw gerekend moeten worden op enkele versterkingen, maar wanneer investeert de Maleisische eigenaar Vincent Tan eens? “Als er sterkhouders vertrekken, dan hoop ik dat de club er wat aan wint. Op de eigenaar zullen ze niet moeten rekenen. CEO Matthias Leterme levert goed werk, want hij heeft niet veel middelen ter beschikking. Het geval Tan is iets wat de club pijn doet en ik hoop dat hij beseft dat hij KV Kortrijk gewoon moet verkopen aan iemand met goede bedoelingen. Hij moest wel komen, want de club had geld nodig. Maar iedereen verwachtte gewoon meer van hem. Hij is een financiële tycoon en dan hoop je dat er stenen verlegd worden. De bouw van een nieuw stadion werd ons beloofd, maar zal er nu nog niet komen. Tan werd gezien als een koning, maar nu is hij dat totaal niet meer. Ik zou beschaamd zijn in zijn plaats.”