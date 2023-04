Texaanse man krijgt celstraf van 70 jaar omdat hij naar agenten spuugde

Een man uit de Amerikaanse staat Texas moet 70 jaar de gevangenis in, omdat hij tijdens zijn arrestatie naar de politie heeft gespuugd. De man is 36 en zal daardoor waarschijnlijk zijn hele leven achter de tralies zitten.

In mei 2022 werd de 36-jarige Larry Pearson in Texas opgepakt, nadat een vrouw zei dat hij haar in het gezicht geslagen had. Zij had hier ook meerdere zichtbare verwondingen van. Pearson wilde dat de vrouw werd gearresteerd en werd boos toen dit niet gebeurde.

Daarom besloot hij tegen de deuren van de politiewagen waarin hij zat te schoppen. De agenten zeiden dat hij moest stoppen, maar in plaats daarvan spuwde hij naar hen. Dit deed hij tot hij bij de gevangenis aankwam. De jury vond hem daardoor schuldig aan twee aanklachten van wangedrag tegen een ambtenaar.

Signaal afgeven

De aanklager Jessica Gorman vroeg de jury om een straf te overwegen die niet alleen een duidelijk signaal zou geven aan Pearson, maar ook aan de maatschappij. De advocaat van de man, Jim Shaw, zei dat het een simpele misdaad was die uit de hand was gelopen.

Wat ook niet in Pearsons voordeel speelde, is dat hij eerder al veroordeeld was voor huiselijk geweld en een zware overval. Hierdoor was zijn minimale straf al 25 jaar in de gevangenis. De jury koos uiteindelijk voor een celstraf van 70 jaar. Dat is een groot verschil met de minimale straf, maar volgens de aanklager is dat terecht. “Je krijgt geen 70 jaar voor zoiets als je nooit problemen hebt veroorzaakt”, zegt Gorman. “Als je een crimineel leven wil leiden, ga je dat maar tussen andere criminelen in de gevangenis doen.”