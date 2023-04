Hans Vanaken wil Brugse crisis achter zich laten: “Als Vanaken draait, draait Club Brugge? Dat is larie”

Nog twee matchen krijgt Club Brugge. Om het seizoen te redden, of om in een absolute nachtmerrie te belanden. Openhartig vertelt Hans Vanaken (30) over zijn moeilijkste seizoen sinds hij voor Club speelt. Over twee trainerswissels, “eilandjes” in het oefencomplex en bondscoach Tedesco die hem slecht nieuws moest melden. Maar ook over hoe de hele club al maanden naar oplossingen zoekt. “Vroeger hadden we ook al eens een minder periode. Maar dat duurde nooit zo lang. En geraak daar maar eens uit, hé.”