Niet twijfelen, gewoon knallen: Matias Suarez (ex-Anderlecht) scoort piekfijn goaltje met vluchtschot van buiten de zestien

Terwijl Anderlecht opleeft met een knappe 2-0 zege in de kwartfinales van de Conference League, liet ook Matias Suarez zich nog eens van z’n beste kant zien. De ex-spits van paars-wit scoorde in de met 3-0 gewonnen wedstrijd van River Plate tegen Gimnasia een prachtig doelpunt in de extra tijd. Van perfecte techniek gesproken van de 34-jarige Argentijn.