Trump probeert via hoger beroep getuigenis Mike Pence over bestorming Capitool te voorkomen

Donald Trump is naar de rechter gestapt om in hoger beroep te voorkomen dat zijn vicepresident Mike Pence moet getuigen in een zaak tegen hem. Pence is opgeroepen om te vertellen wat hij met Trump heeft besproken op 6 januari 2021, de dag van de bestorming van het Capitool.

De voormalige vicepresident moet opdraven in het onderzoek naar Trumps pogingen om de uitslag van de presidentsverkiezingen te ondermijnen. Op de dag van de bestorming moest Pence die verkiezingsuitslag bekrachtigen, in zijn rol als voorzitter van de Senaat. Trump en zijn aanhangers wilden dat hij dat niet zou doen omdat ze geloofden dat de verkiezingen niet eerlijk waren verlopen. Pence hoeft geen vragen over zijn eigen rol te beantwoorden.

Het is een van de vele onderzoeken en zaken die lopen tegen Trump. Eerdere pogingen van de oud-president om getuigenissen te voorkomen zijn al mislukt, dus de kans dat hij de getuigenis van Pence kan blokkeren is klein. De oud-vicepresident is zelf niet in beroep gegaan tegen de oproep om te getuigen.