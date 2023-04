Napoli-spits Victor Osimhen is fit voor Champions League-return tegen Milan

De Nigeriaanse spits trainde volledig mee met de rest van de spelers en zit in de selectie voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Hellas Verona. Osimhen, ex-speler van Charleroi, had last van een spierblessure, die hij opliep tijdens een interland met Nigeria. De aanvaller speelde sinds de recente interlandbreak niet meer voor de Napolitanen.

Zonder Osimhen verloor het tweemaal van AC Milan: één keer in de Italiaanse competitie met zware 0-4 cijfers in het eigen Stadio Diego Armando Maradona, de andere keer vorige woensdag in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League met 1-0 in San Siro.