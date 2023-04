En plots krijgt voetbalclub te horen dat veld 3 meter korter wordt: “Nét wanneer we kans maken op promotie”

Voetbalclub KDN United uit Holsbeek kreeg deze week plots het bericht dat haar voetbalveld drie meter korter wordt door wegenwerken. De gemeente vergroot binnenkort de baan naast het voetbalveld, waardoor de club in de problemen komt. “Net wanneer we eindrondes spelen”, zegt penningmeester Sven Ons (36). “Onze spelers zijn gemotiveerd om te promoveren.”

Voetbalploeg KDN United zit weer in de problemen. Even geleden zagen ze een fusie met VK Holsbeek in het water vallen en deze week kwamen ook nog eens inbrekers langs. “Ik vermoed dat het om jongeren gaat die zich vervelen”, zegt penningmeester Sven Ons. “De buit bestond uit snoep, Roycosoepjes en frisdrank. Zelfs het bier bleef onaangeroerd.”

Sven kreeg er nog een onrustwekkend telefoontje bovenop. “Deze week kregen we bericht dat de wegenwerken aan de Gravenstraat van start gaan in mei”, zegt Sven. “De weg moet een stuk breder worden voor nieuwe fietspaden. Dat gaat ten koste van 3 meter van ons voetbalveld.” (Lees verder onder de foto)

Als de club kan verhuizen tegen het voorjaar 2024 - wanneer ze 3 meter veld verliezen - is er geen probleem. Maar Sven vertrouwt het boeltje niet. — © scl

Op zich geen drama, zou je denken. Maar het voetbalveld moet minstens honderd meter lang zijn voor de eerste ploeg. “Dat zou zonder die drie meter niet meer het geval zijn”, zegt Sven. “Het zoveelste probleem op rij.” Nochtans gaat het sportief goed met de club. De eerste ploeg werd periodekampioen en speelt nu mee in de eindrondes. “Het kampioenschap is niet meer in onze handen, maar de spelers zijn gemotiveerd om te promoveren via de eindrondes”, zegt Sven.

Clubverhuizing

Ondertussen heeft de club al rond de tafel gezeten met het gemeentebestuur. “We behouden ons volledige veld tijdens de werken aan de nutsvoorzieningen”, zegt Sven. “De drie meter verdwijnt pas in het voorjaar van 2024.”

Daarmee zijn nog niet alle zorgen van de baan. “De gemeente heeft beloofd om de grenzen te respecteren, maar er komt bijvoorbeeld een grote geul. Als die aannemers het minder nauw nemen en voor een gevaarlijke situatie zorgen, kan de scheidsrechter de wedstrijd van de eindronden afgelasten.”

De voetbalclub kan alleszins weer even verder. “Wat vele problemen zou oplossen, is een verhuizing naar het geplande sportcentrum Bruul”, zegt Sven. “Maar het centrum is er nog steeds niet. Het lijkt me straf dat we in 2024 al volledig verhuisd zijn.”

Burgemeester optimistisch

Burgemeester Bram Van Baelen streek de plooien glad tijdens het overleg. “Dat was sowieso de bedoeling, maar het nieuws kwam al wat sneller naar buiten”, zegt hij. “De club kan dus gewoon blijven voetballen. In het voorjaar van 2024 gaan de ingrijpende werken door. Volgens de planning is KDN United dan verhuisd naar het nieuwe sportcentrum Bruul. Het klopt dat daar wat moeilijkheden zijn, maar we blijven positief en doen er alles aan om de club zo snel een nieuwe plek te bieden.”