Hugo Cuypers gaat vol vertrouwen op bezoek bij ‘zijn’ KV Mechelen, maar verliest focus niet: “Business as usual”

Een overwinning zat er voor AA Gent donderdagavond net niet in. Toch slaagden de Buffalo’s er maar mooi in een primeur te realiseren: het 1-1-gelijkspel was meteen ook pas de eerste keer dat een team er dit seizoen in de Conference League in slaagde om West Ham van de zege te houden. Toch had doelpuntenmaker Hugo Cuypers na de match al meteen de knop omgedraaid? “Mechelen volgt al snel.”

“We zullen er ook dan weer moeten staan, maar dat mag geen probleem zijn”, klonk de Gentse topschutter zelfzeker. “We zitten in een goede flow en hebben toch al enkele goede prestaties neergezet. Ik kijk er dan ook zeker naar uit om in Mechelen te gaan voetballen. Een verraderlijke opdracht? Het is niet de eerste keer dat we Europees hebben gespeeld. We hebben nu al tien of twaalf Europese duels afgewerkt, dan weet je wel hoe je dat moet managen.”

Er wacht Cuypers hoe dan ook een fijn weerzien met enkele oude bekenden. “Het is voor en na de match toch altijd fijn om die jongens terug te zien”, aldus de 26-jarige Luikenaar, die vorige zomer de overstap maakte van Malinwa naar de Buffalo’s. “Eens op het veld kan ik dat volledig van me afzetten. Natuurlijk spreek ik wel vaker met verschillende jongens van Mechelen, maar dat is nu niet plots meer of minder. Business as usual, inderdaad.” (lacht)

AA Gent blijft ondertussen in een pittige strijd verwikkeld met onder meer Club Brugge. Inzet: een ticket voor de Champions’ play-offs, maar in die race kan het wel ook steeds rekenen op de trefzekerheid van Cuypers. De aanvaller telt ondertussen dit seizoen al liefst 25 treffers. “Het is niet aan mij om daar te veel bij stil te staan. Die statistieken zijn van ondergeschikt belang voor mij. Ik probeer gewoon mijn ding te doen.”

Toch beseft Cuypers ook wel dat hij aan een uitzonderlijk sterk seizoen bezig is. “Dit is het beste seizoen uit mijn loopbaan”, vertelt de Gentse spits onomwonden. “De cijfers liegen er niet om en dan heb ik het heus niet alleen over mijn doelpunten, maar ook over het aantal wedstrijdminuten dat ik al achter mijn naam heb staan.”

Kritiek van Hein

“Vorig jaar was het bij KV Mechelen mijn eerste volledig seizoen op het hoogste niveau in België. Nu combineer ik dit ook met Europees voetbal. Dit seizoen is dus zeker mijn beste tot nu toe, ook al heb ik natuurlijk ook nog geen loopbaan van tien jaar achter de rug”, blijft Cuypers zijn eeuwige nuchtere zelve. De kritiek van Hein Vanhaezebrouck, die zijn spitsen na afloop van de partij tegen Union nog even op scherp wilde zetten, kan Cuypers dan ook wel plaatsen. “Dat laat ik aan de coach over”, grijnsde de Gentse aanvalsleider en weg was hij. Klaar voor de eindsprint en hongerig naar meer (goals).