Russische elite-eenheden lamgelegd door oorlog in Oekraïne, blijkt uit gelekte Amerikaanse documenten

De oorlog in Oekraïne heeft de Russische clandestiene spetsnaz-troepen, de speciale eenheden, volledig lamgelegd. Dat blijkt uit de gelekte Amerikaanse overheidsdocumenten die de krant The Washington Post kon inkijken.

De Russische spetsnaz-troepen worden typisch ingezet voor geheime, risicovolle missies. Ze krijgen daar ook de meest geavanceerde training voor binnen het Russische leger. Maar toen de Russen Oekraïne binnenvielen, en de commandanten gebruik wilden maken van het momentum, werden die speciale troepen simpelweg ingezet aan het front. Daardoor bleef er van die speciale eenheden niet veel over. Velen raakten gewond of sneuvelden. Dat blijkt uit een analyse van documenten van de Amerikaanse inlichtingendiensten die gelekt werd op het online platform Discord. Door die beslissing is Rusland niet meer in staat om geheime operaties uit te voeren naast het gewone slagveld in Oekraïne, klinkt het.

Hoeveel Russische speciale eenheden precies zijn omgekomen in de oorlog, geven de documenten niet weer. Maar The Washington Post kon satellietbeelden inkijken die deel uitmaken van de gelekte documenten. Voor en na beelden van een basis tonen dat zulke Spetsnaz Brigades die terugkeerden van gevechtsoperaties in Oekraïne in de nazomer van 2022 “aanzienlijke verliezen leden.” Op een foto, die genomen werd in november 2021, is een bruisend wagenpark te zien. Een foto die een jaar later werd genomen toont hoe de brigade terugkeerde met minder dan de helft van de voertuigen.

Door die grote verliezen bij de speciale eenheden is Rusland ook veel expertise kwijtgeraakt, schrijven de Amerikanen. Spetsnaz-soldaten hebben ten minste vier jaar gespecialiseerde training nodig, aldus de Amerikaanse documenten, waardoor het wel tien jaar zou kunnen duren voordat Moskou deze eenheden weer heeft opgebouwd.

De informatie en analyse over de Spetsnaz-soldaten in de oorlog in Oekraïne zouden deel uitmaken van de tientallen gelekte, geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. Die zouden door de 21-jarige Jack Teixeira, een IT’er van de Nationale Garde in Massachusetts, gedeeld zijn in een geheime chatgroep op Discord, maar vonden later hun weg naar onder meer Telegram en Twitter. De jongeman werd donderdag opgepakt op verdenking van het lekken van vertrouwelijke defensiedocumenten.

