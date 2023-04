Faillissement nog niet aangevraagd, maar Tupperware heeft dringend vers geld nodig om te kunnen blijven bestaan

De fabrieken van Tupperware blijven draaien, ondanks alle onheilspellende berichten. De Amerikaanse directie heeft het personeel, ook dat in Aalst, kunnen overtuigen dat er geen faillissement werd aangevraagd. Maar, zo staat er wel in een mededeling die we konden inkijken, zonder extra geld kan Tupperware op termijn niet operationeel blijven.

Vijf dagen nadat het aandeel van het iconische merk van bewaardozen zwaar crashte op de beurs van New York, wordt er dus ook in Aalst gewoon gewerkt. Maar praten met de media mag niet. Orders vanuit de hoofdzetel in de VS.

De directie van de vestiging in Aalst is wel bereid om in te gaan op vragen van de vakbonden, zegt Bart Vanpoucke, secretaris bij de Algemene Centrale van het ABVV. Dat overleg zal wellicht ergens volgende week plaatsvinden. Maar de bezorgdheid bij de vakbonden over het voortbestaan is zeer groot, klinkt het.

LEES OOK. Einde van de Tupperware-potjes dreigt, 260 werknemers in Vlaanderen houden hun hart vast

Hun homeparty’s zijn alom bekend en daar klampen ze zich nog altijd aan vast, ook al gaan de cijfers al jaren bergaf, zei Carole Lamarque van Duval Union Innovative Marketing deze week op Radio 1. Tupperware had zichzelf jaren geleden al moeten heruitvinden. Maar dat heeft het dus niet gedaan.

Eind vorig jaar maakte het al dramatische kwartaalcijfers bekend en de verliezen stapelden zich almaar verder op. Om het noodlijdende bedrijf te redden werden financieel adviseurs aangesteld om te onderzoeken op welke manier er vers kapitaal kan gegenereerd worden.

Maar na de bekendmaking van die plannen incasseerde Tupperware dus een serieuze uppercut op Wall Street. Volgens internationale media is het aandeel nog slechts 1,30 dollar waard. Twee jaar geleden, zegt Le Figaro, was dat nog 37 dollar en op het historische hoogtepunt in 2014 zelfs 95 dollar.

Uitstel van betaling

De vraag is hoe investeerders nog kunnen overtuigd worden. “Vertrouwen groeit even traag als een kokosboom, maar valt even snel als een kokosnoot, wordt wel eens gezegd. Dat is ook zo”, zegt Koen De Leus, Chief Economist bij BNP Paribas Fortis.

In een mededeling aan alle personeelsleden wereldwijd zegt grote baas Miguel Fernandez dat Tupperware “een kritiek punt heeft bereikt” en dat er dringend vers kapitaal nodig is om operationeel te kunnen blijven. Verschillende pistes worden momenteel bewandeld, luidt het in de mededeling waarin benadrukt wordt dat het faillissement niet werd aangevraagd. Nog niet.

“Als een aandeel zo een forse duik neemt, is er een fundamenteel probleem en loopt dat meestal fataal af”, zegt Koen De Leus die benadrukt alle details van het dossier Tupperware niet te kennen.

Volgens The Washington Post hebben de schuldeisers Tupperware nu 30 dagen uitstel van betaling gegeven. Maar internationale experts vrezen dat het vooral om uitstel van executie gaat.