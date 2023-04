Tesla Model 3 opnieuw goedkoper in buurlanden, maar niet bij ons: “Verkoopt hier te goed”

Tesla voert in verscheidene Europese landen opnieuw prijsverlagingen door. Een Model 3 kost nu in België net geen 4.000 euro meer dan in onze buurlanden, zo blijkt uit de configurator op de website van de Amerikaanse maker van elektrische auto’s.

Vorige week raakte al bekend dat Tesla in de Verenigde Staten de prijzen van meerdere modellen al voor de derde keer dit jaar had verlaagd. Vrijdag raakte bekend dat er onder andere ook in verscheidene Europese landen, Singapore en Israël weer prijsverminderingen waren.

Zo kost de basisversie van de Model 3 in Nederland, Frankrijk en Duitsland voortaan nog 41.990 euro. Het gaat om dalingen met 3.000 euro voor Nederland en Frankrijk en met 2.000 euro voor Duitsland. In België blijft de prijs ongewijzigd op 45.970 euro.

Dat het Model 3 bij ons zo veel duurder is als in de buurlanden verwondert Tony Verhelle van Newmobility.news niet. “Wat de markt kan dragen...”, klinkt het in marketingtermen.

“Tesla doet het goed in ons land, waarom zouden ze hun prijzen hier dan laten zakken als we toch zo veel willen neertellen”, zegt de auto-expert.

In Europa is een Model 3 het goedkoopst in Noorwegen, met een basisprijs van omgerekend zowat 32.400 euro. Daarna volgen Slovakije, Letland en Litouwen, waar een instapversie 35.490 euro kost, en Spanje en Portugal met 39.990 euro. Het kan ook nog duurder dan in België: met omgerekend ongeveer 48.600 euro spant het Verenigd Koninkrijk de kroon.

Goede cijfers

Uit cijfers van Febiac blijkt dat Tesla in maart 2023 op de zevende plaats staat van nieuw ingeschreven voertuigen in ons land. In dezelfde maand een jaar geleden stonden ze nog dertiende. Toen met 1.153 nieuw ingeschreven voertuigen, dit jaar waren dat er 3.045.

In Frankrijk is ook de prijs van de SUV Model Y gezakt. Die ging met 2.000 euro naar beneden tot 44.990. In Duitsland lag die al sinds januari rond dat bedrag. In België kost een basisversie van de Model Y 47.970 euro, in Nederland 46.990 euro.

Ook sommige versies van de duurdere modellen S en X werden in bepaalde Europese landen goedkoper.

Tesla met Chinese snuit

En ook in China dalen de prijzen. Uit noodzaak. Want daar krijgen ze flinke concurrentie van allerlei ‘eigen’ merken die Tesla’s met een Chinese snuit op de markt brengen.

Volgens Tesla zijn die prijsdalingen mogelijk omdat de constructeur in staat is om meer auto’s te produceren. Topman Elon Musk hoopt met de strategie de vraag aan te wakkeren, na verschillende kwartalen van tegenvallende leveringen. Hij wil met andere woorden de concurrentie de loef afsteken.

Volgende week rapporteert het bedrijf zijn resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar. In de VS werden vijftien keer meer Tesla’s verkocht dan elektrische wagens van Ford en GM, zeggen gespecialiseerde Amerikaanse autosites.