Jack Teixeira, verdachte van Amerikaans datalek, officieel in verdenking gesteld

De jonge medewerker van het Amerikaanse leger die donderdag werd gearresteerd in verband met een informatielek is in staat van beschuldiging gesteld. Hij wordt ervan verdacht vertrouwelijke staatsdocumenten te hebben gedeeld met vrienden op het online platform Discord.

Jack Teixeira (21) werd opgepakt in North Dighton, een klein landelijk stadje ten zuiden van Boston. Luchtbeelden van de arrestatie werden live uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

Teixeira werkte als computer- en communicatiespecialist op een militaire basis. Onder het pseudoniem OG deelde hij geheime documenten met een groep van 24 mensen, die hij online had ontmoet. Hij zou niet van plan zijn geweest om een “klokkenluider” te zijn, en had de groep gevraagd om de informatie niet verder te verspreiden. Toch circuleren de documenten al weken op het internet.

Door het lek belandde informatie over de oorlog in Oekraïne op verschillende sociale media. Teixeira zou ook aan zijn vrienden hebben gesuggereerd dat Washington inlichtingen verzamelt over zijn naaste bondgenoten, waaronder Israël en Zuid-Korea. Volgens het Pentagon vormt de verdachte een “zeer ernstig” risico voor de nationale veiligheid.

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland liet weten dat de VS “zeer zware straffen” zullen eisen. “Mensen die verbintenissen ondertekenen om geclassificeerd materiaal te ontvangen, erkennen het belang voor de nationale veiligheid om dat materiaal niet openbaar te maken. We zijn van plan een boodschap te sturen (om te laten zien) hoe belangrijk dit is voor onze nationale veiligheid”, verklaarde de minister op een persconferentie.