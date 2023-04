Depot van Delhaize opnieuw geblokkeerd, supermarktketen stuurt deurwaarder

Het gaat om een spontane actie door boos personeel, klinkt het. De voorbije weken werd het distributiecentrum in Zellik al verschillende keren geblokkeerd, maar anders dan die vorige keren gaat het nu dus om een spontane actie.

De lokale politie AMOW is ter plaatse om een oogje in het zeil te houden en waarschuwt om de Brusselsesesteenweg (N9) ter hoogte van Zellik te vermijden. Dit omdat er door de blokkade ook files op de drukke steenweg zijn ontstaan.

Delhaize bevestigt de actie bij het distributiecentrum. Volgens woordvoerster Ine Tassignon doet de retailer er alles aan om dat zo snel mogelijk weer open te krijgen en de hinder voor de winkels te beperken. Delhaize stuurde dan ook een deurwaarder naar Zellik om de blokkade te breken. Voorlopig blijft de toegang echter nog geblokkeerd.

Sinds vorige week vrijdag al stuurt Delhaize geregeld deurwaarders op pad naar geblokkeerde winkels met veel werkwilligen. Tassigon benadrukt dat het inzetten van een deurwaarder “het laatste middel” is om de toegang voor klanten en het “recht op werken” van het personeel te verzekeren. “Wij proberen eerst zelf te onderhandelen.”

Verzoeningsvergadering

Bij de warenhuisketen is een sociaal conflict bezig over de franchisering van de 128 winkels die de keten nog in eigen beheer heeft.

Vrijdag waren nog 21 van de 128 Delhaizes in eigen beheer gesloten door vakbondsacties. In Vlaanderen zijn, zoals de voorbije dagen, alle winkels open. In Brussel zijn vrijdag 14 supermarkten gesloten, in Wallonië 7.

Dinsdag vindt een belangrijke verzoeningsvergadering plaats bij het bedrijf. De bemiddelaar brengt dan vakbonden en directie bij elkaar.

