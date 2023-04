Rechtszaak tegen ontmanteling Doel 3 en Tihange 2 begonnen

Voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft de organisatie 100TWh vrijdag het behoud gevraagd van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, de twee reactoren die respectievelijk in september en januari definitief werden stilgelegd.

De organisatie 100TWh, gesteund door een twintigtal burgers, meent dat de ontmanteling van de reactoren de stroombevoorrading in België in het gedrang brengt. De Belgische staat, energiebedrijven Engie en Elia en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) menen dat de zaak onontvankelijk moet worden verklaard. Woensdagnamiddag gaan de debatten verder.

100TWh startte op 16 september een rechtszaak omdat volgens de organisatie de berekeningen waarop de federale overheid zich baseert om de bevoorradingszekerheid te beoordelen, veel te optimistisch zijn. Ze zouden moeten worden aangepast wegens de oorlog in Oekraïne, luidt het onder meer.

Volgens de beweging zijn de reactoren Doel 3 en Tihange 2 noodzakelijk en moeten ze weer in gebruik worden genomen. Er had ook een impactstudie en een grensoverschrijdende consultatie moeten plaatsvinden over de kernuitstap, klinkt het. Ook schuift ze het argument naar voren dat België zijn internationale verplichtingen rond het terugdringen van CO2-uitstoot niet zal kunnen naleven als de kerncentrales worden vervangen door gascentrales.

Behalve argumenten over de ontvankelijkheid, schermen de geviseerde partijen met argumenten rond veiligheid. De ontmanteling van Doel 3 nu nog omkeren zou risico’s inhouden, zeggen ze. Ook achten ze de hypothese van bevoorradingsproblemen weinig waarschijnlijk. De Belgische staat heeft ook verzekerd dat ze de nodige maatregelen zal nemen, mocht de bevoorradingszekerheid in het gedrang komen.