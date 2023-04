Miron Muslic en Cercle willen op het veld het ongelijk van de refs en de VAR bewijzen: “We concentreren ons op alles waar we wel invloed op hebben”

Cercle Brugge blijft ook na de nederlaag tegen Antwerp dromen van de achtste plaats. Na een bewogen week waarin het voor de zoveelste keer een onderhoud vroeg met het Referee Department, wil Cercle Brugge nu vooral op het veld bewijzen dat het bij de eerste acht en in de Europe play-offs thuishoort. Zaterdag winnen tegen Sint Truiden is nu de eerste opdracht.

Als er met Charleroi, Anderlecht, Cercle Brugge en OH Leuven in principe nog vier kandidaten zijn om achtste te worden, heeft Cercle met STVV thuis en Zulte Waregem uit het op papier makkelijkste programma van de vier. Maar 6 op 6 is nog geen zekerheid om het te halen want met 44 punten heeft Cercle het lot niet meer in eigen handen. Als Cercle het niet haalt is het laatste woord over de veertien strafschoppen tegen beslist nog niet gezegd. Zelfs gerenommeerde analisten vonden deze week dat hooguit de helft terecht was.

Controle

Bij Cercle is men er heilig van overtuigd dat men het zonder al die tegenslag en tegenkanting moeiteloos had gehaald om bij de eerste acht te eindigen. De nederlaag op Antwerp en de omstreden strafschop voor vermeend handspel van Thibo Somers zinderde nog lang na, maar coach Miron Muslic weet ook wel dat gedane zaken geen keer nemen.

“Natuurlijk was en ben ik ook kwaad maar ik ben geen opgever maar een volharder en zal er alles aan doen om toch nog op die achtste plaats te geraken. Iedereen bij Cercle verdient dit ook. Het was moeilijk voor de groep om zoveel onrecht te moeten verwerken, maar ik heb ze gezegd dat ze daar ook uit kunnen leren en het

bij hun ontwikkeling hoort. Als coach moet ik daarbij het voortouw nemen en het voorbeeld tonen. Daarom heb ik meteen na Antwerp gezegd dat we ons nu moeten concentreren op alles waar we wel controle over hebben en dat zijn dus die matchten tegen Sint-Truiden en Zulte Waregem. In de heenronde won Cercle net voor de WK-onderbreking met het kleinste verschil op Stayen. Ayase Ueda scoorde toen. “STVV speelt net als wij met veel energie en scoorde vorige week nog vijf keer tegen KV Oostende, we weten dus wat er ons te doen staat”, besloot Muslic.

© Isosport

Gouden schoen

Utkus, Sousa en Miangue blijven langdurig out, maar de Bosnische Oostenrijker kan wel Olivier Deman recupereren. Hij keert terug uit schorsing.

Deman komt overigens samen met Denkey, Somers en Daland in aanmerking om tot beste speler van het seizoen of gouden schoen van Cercle te worden uitgeroepen, via de 51ste e Pop-Poll van d ‘Echte, de fanatieke vriendenkring van groen-zwart.

Deman kan beschikken. Iedereen ligt er op gebrand om aan de aftrap te staan, ik heb dus positieve keuzestress. Wij geloven nog volop in onze kansen om die achtste plaats te pakken. Wij zijn niet uitgeteld. Opgeven staat niet in mijn woordenboek.