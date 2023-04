Teddy Teuma weet dat Union goud in handen heeft met Victor Boniface: “Als hij zo blijft spelen, zal hij in de zomer genoeg opties hebben”

Dat Union in de laatste tien minuten nog de gelijkmaker slikte tegen Leverkusen, doet niets af aan de prestatie van de Brusselaars. Aanvoerder Teddy Teuma (29) dirigeerde zijn team naar een nieuwe Europese knalprestatie. “Ik hoop dat Leverkusen wat verbaasd was, want ze kenden ons niet echt.”

Dat Union een prima uitgangspositie beet heeft om de halve finales van de Europa League te halen, heeft het mee te danken aan Teddy Teuma. De 29-jarige kapitein speelde opnieuw erg sterk, al loofde hij vooral het collectief. “We speelden een erg sterke wedstrijd, vooral op het vlak van strijdlust en goesting. We hebben kunnen rivaliseren met een erg sterke tegenstander, dat is knap. Natuurlijk hebben we nog niets in handen, maar het is wel al een goed begin. De kansen om ons te kwalificeren zijn er zeker. Ons collectief is enorm sterk. Ook al hebben we individueel veel klasse, toch zou ik niet zeggen dat we echte sterren hebben. Als we niet samenwerken, komen we er niet. Tegen Leverkusen zag je dat iedereen voor mekaar door het vuur ging, en zo konden we hen wat doen wankelen.”

Union speelde inderdaad sterk, maar Teuma wil niet gezegd hebben dat dit de beste prestatie van het seizoen was. “Nee, maar wel een van onze sterkste, inderdaad. Als je ziet wat we in de terugwedstrijd tegen Union Berlin presteerden… Dat ging perfect. Nu hadden we op sommige momenten misschien beter kunnen doen, bijvoorbeeld bij de tegengoal. Maar uiteindelijk hebben we het goed gedaan, tegen een waanzinnig sterke ploeg.”

Moussa Diaby zei voor de wedstrijd nog dat hij geen enkele Unionist kon opnoemen. “Maar ik hoop dat ze toch wat verbaasd zijn door ons”, lacht Teuma. “Voor hen is het een slecht resultaat tegen een mindere ploeg, maar ik denk dat we nu wel respect verdiend hebben.”

Beresterke Boniface

Met zijn opening op Boniface lag Teuma mee aan de basis van de 0-1. Al werkte de Nigeriaanse spits het ook wel erg knap af. Niet enkel bij zijn goal was Boniface indrukwekkend, zijn balvastheid is fenomenaal. Teuma beseft dat Union goud in handen heeft. “Of hij te groot voor ons aan het worden is? Dat zou ik niet meteen zeggen, maar hij begint toch wel vrij groot te worden, inderdaad. Hij is heel belangrijk voor ons, al kan hij op sommige vlakken nog verbeteren. Dat is normaal, hij is nog jong. Maar als hij blijft werken zoals nu, zal hij beloond worden.”

Het staat vast dat deze zomer heel wat ploegen zullen aankloppen om Boniface in te lijven. Wordt het dan niet stilaan onmogelijk om hem te houden? “Dat is het probleem van de directie”, aldus Teddy Teuma. “Maar het klopt dat hij genoeg keuze zal hebben als hij op dit elan verder doet. Hij zou het volledig verdienen.”

Een spits als Boniface: dat moet voor Teuma een waar genot zijn om mee samen te spelen. “Natuurlijk,, maar dat is met iedereen binnen de ploeg zo. Ik zou liever het collectief onderstrepen”, sluit Teuma af als een echte kapitein.