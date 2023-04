Ministerraad akkoord met afbouw gunstig politiepensioen, vakbond kwaad: “Regering doet er alles aan om politie onderuit te halen”

Alles draait rond de zogenoemde NAVAP-regeling. Dat staat voor ‘non-activiteit voorafgaand aan de pensionering’. Door de NAVAP-regeling kunnen bepaalde politiemensen vier jaar voor het vervroegd pensioen vanaf 58 jaar stoppen met werken, weliswaar met behoud van tot 75 procent van het loon. Tijdens het begrotingsconclaaf in oktober stelde de regering echter voor om de NAVAP-regeling de komende tien jaar langzaam te laten uitdoven. Die beslissing is nu goedgekeurd door de ministerraad. De leeftijdsgrens om toegang te krijgen tot de NAVAP-regeling gaat de komende jaren stelselmatig omhoog en de opnameduur zal dalen. Het is de bedoeling van de regering om de regeling tegen 1 januari 2033 te laten verdwijnen.

De vakbonden protesteren al maanden tegen dit uitdoofscenario. Ook nu reageren ze uiterst misnoegd op de beslissing. “Deze regering slaagt erin om enerzijds te zeggen dat veiligheid belangrijk is, maar anderzijds doen ze er alles aan om de politie onderuit te halen en de job minder aantrekkelijk te maken”, zegt Joery Dehaes van ACV Politie. “Zo toont de regering nog maar eens wat een onbetrouwbare partner ze is. Oude afspraken worden geschonden en zelfs nieuwe afspraken worden in de vuilbak gegooid. De regering wil de politie als voorbeeld nemen om nadien de andere sectoren aan te pakken, maar dat is in strijd met wat vorig jaar overlegd werd. Voor ons wordt het nu wel heel moeilijk om met deze ministers ooit nog op een constructieve manier rond de tafel te gaan zitten. Iemand die je beliegt en dan nog eens afgelosten akkoorden zomaar in de vuilnisbak gooit, daar kan je toch niet opnieuw overleg mee gaan plegen alsof er niets gebeurd is.”

De Raad van State moet zich nog over de teksten buigen. Daarna volgt de parlementaire bespreking.