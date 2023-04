De gevaarlijke strategie van N-VA: alles herleiden tot ‘woke’, in de hoop om zieltjes te winnen

De aanstelling van Dalilla Hermans bij de stad Brugge leidde tot een nieuw dieptepunt in het wokedebat. N-VA en Vlaams Belang gaan met het vergrootglas op zoek naar lokale discussies om ze op te poken tot nationale rel. Ze maken woke zo mee de inzet van de volgende verkiezingen, in de hoop zieltjes te winnen bij gefrustreerde kiezers. Voor N-VA is dat een gevaarlijke strategie, schrijft onze chef politiek Hannes Heynderickx.