Een woeste trainer en een weglopende speler: Juventus zorgt voor een van de meest bizarre wissels ooit

Juve-coach Max Allegri wilde vijf minuten voor tijd Paul Pogba en Leandro Paredes inbrengen, maar die laatste had geen truitje meer aan. De Argentijn - gehuurd van PSG - had niet meer verwacht om te mogen invallen en had zijn shirt weggeven aan een toeschouwer. Paredes moest dus in allerijl naar de kleedkamer rennen, tot grote woede van zijn trainer.

Allegri en Paredes kwamen de voorbije weken al in het nieuws door hun slechte relatie. De Argentijn zou ook geen toekomst hebben bij Juventus, dat de aankoopoptie naar alle waarschijnlijkheid niet zal lichten wegens niet voldoende gepresteerd.

De beelden:

