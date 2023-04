Vluchten met privéjets steeds populairder, maar verwacht geen decadentie: “Champagne is fijn, maar makkelijk op tijd komen is de luxe”

Charles Michel is een lustige vlieger met privéjets, zo bleek deze week. Maar de Europese president is niet alleen. De privéluchtvaart neemt een hoge vlucht. Het aantal vluchten met privéjets vanuit ons land ging maal vier op twee jaar tijd. En de klanten zijn divers. “Het glas champagne aan boord is fijn. Maar snel en efficiënt geraken waar je moet zijn: dat is de echte luxe.”