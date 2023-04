Premier League: Koulibaly wekenlang out bij Chelsea, Scamacca moet onder het mes

Chelsea kan in de eerstvolgende belangrijke weken geen beroep doen op ex-Genkenaar Kalidou Koulibaly, sterkhouder centraal achterin. De 31-jarige Senegalees viel woensdag in de tweede helft van de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League geblesseerd uit tegen Real Madrid.

“Het gaat om een hamstringblessure en dan spreken we eerder over weken, dan over dagen”, bekende coach ad interim Frank Lampard vrijdag tijdens het persmoment. Koulibaly mist zo al zeker het competitieduel van zaterdag tegen Brighton, op de 31e speeldag in de Premier League, en de terugwedstrijd tegen Real van komende week dinsdag.

Tegen de Madrilenen moet een 2-0 nederlaag opgehaald worden, in de Premier League komt Chelsea voorlopig niet verder dan de elfde plaats en is Europees voetbal ver weg.

© AP

Scamacca moet onder het mes

West Ham-aanvaller Gianluca Scamacca moet zaterdag een knieoperatie ondergaan, zo bevestigde coach David Moyes vrijdag tijdens het persmoment.

De 24-jarige spits was er donderdagavond niet bij, toen de Hammers met een 1-1 gelijkspel in Gent in de heenwedstrijd van de kwartfinales in de Conference League goed wegkwamen. Scamacca sukkelt immers al sinds januari met de knie en kwam sindsdien enkel nog sporadisch in actie. Uiteindelijk bleek een operatie onafwendbaar en daardoor mist hij al zeker de eerstvolgende wedstrijden. Zijn seizoen is waarschijnlijk zelfs afgelopen.

West Ham staat zondagnamiddag tegenover leider Arsenal op de 31e speeldag in de Premier League. Daar moeten er nog wat punten gesprokkeld worden, want met drie stuks meer dan de op twee na laatste staan ze maar net boven de degradatiestreep. Volgende week donderdag is er vervolgens de Europese return tegen de Buffalo’s.