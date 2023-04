Strafklacht ingediend tegen Ursula von der Leyen over sms’jes met Pfizer-baas

Op 5 april is bij het parket van Luik een strafklacht ingediend tegen Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. Het parket bevestigt een bericht van het magazine Le Vif daarover. De klacht gaat over sms’jes die von der Leyen stuurde naar de CEO van farmareus Pfizer over coronavaccins.

In de klacht wordt de commissievoorzitter ervan beschuldigd “zonder mandaat” en “in het geheim” via sms te hebben onderhandeld in de plaats van de EU-lidstaten over een megacontract voor coronavaccins. Ze zou een sms-gesprek hebben gevoerd met Pfizer-CEO Albert Bourla en die berichten vervolgens hebben gewist.

Volgens Le Vif komt de klacht van de Belgische professionele lobbyist Frédéric Baldan. Hij is gespecialiseerd in handelsrelaties tussen China en de Europese Unie.

De sms-affaire is al onderwerp van administratieve klachten tegen de Europese Commissie bij de Europese ombudsman en bij het Europees Hof van Justitie.