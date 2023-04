Sint-Truiden

Eric Gerets had er zijn handelsmerk van gemaakt, ook Stoke City had met Rory Delap een notoire verre ‘inwerper’. Bij STVV is Robert Bauer de man met de sterkste armen. De Duitser werpt het leer liefst 33 meter ver bij een inworp, zo leert het praktijkonderzoek dat wij uitvoerden. “Het draait om flexibele en sterke buikspieren”, zo verklapt de 28-jarige Duitser.