“RWDM is licht favoriet”: Johan Boskamp wikt en weegt de kansen van zijn ex-clubs RWDM en Beveren in cruciaal titelduel

In de Challenger Pro League staat zondag de topper tussen RWDM en SK Beveren op het programma. De winnaar van dit duel kan een gouden zaak doen in de titelstrijd. Johan Boskamp, die een verleden heeft bij beide clubs, wikt en weegt de kansen van de titelkandidaten. “Het is voor allebei de clubs cruciaal om nu te promoveren”, zegt Boskamp, die voorspelt dat de ploeg die zondag wint ook kampioen wordt.

Met RWDM tegen SK Beveren staat zondag een titelduel tussen twee ex-clubs van Johan Boskamp op het programma. In Molenbeek maakte hij acht seizoenen het mooie weer als speler. In 1975 werd hij zelfs kampioen en won hij als eerste buitenlander de Gouden Schoen. In het Waasland loodste hij Beveren als trainer naar eerste klasse. De Nederlander koestert nog altijd mooie herinneringen aan beide clubs.

“In Molenbeek ga ik nog wel eens kijken”, vertelt Boskamp, die er niet veel mensen meer kent. “De voorzitter Thierry Dailly ken ik al van toen hij klein was. Zijn vader was al een hevige supporter en Thierry heeft de club overgenomen toen ze nog in bevordering speelde. Wel knap wat hij er heeft neergezet, met hulp van die Amerikanen. Er zit wel wat kapitaal achter. Bij Beveren heb ik vooral goede herinneringen aan mijn eerste periode. Eerst heb ik een contract voor drie maanden getekend, maar ik ben er uiteindelijk drie jaar gebleven. Het eerste jaar zijn we gedegradeerd, maar dan wel kampioen geworden in tweede klasse met topgozers als Peter van Vossen en Geert De Vlieger in de ploeg. Hartstikke leuke groep. Een van de leukste periodes uit mijn loopbaan als trainer. Mijn tweede passage was veel minder. Ze hebben me ontslagen toen ik in het ziekenhuis lag.”

Bikkelen in 1A

Zondag vechten beide clubs in een rechtstreeks duel om de leidersplaats. Al zal Boskamp zelf niet aanwezig zijn, hij kijkt liever vanop z’n bankie naar de Amstel Gold Race. “Het team dat zondag wint, wordt volgens mij kampioen”, voorspelt hij. “Die ploeg gaat het daarna niet meer uit handen geven. De favoriet? Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar mijn gevoel zegt dat RWDM licht in het voordeel is. Vooral door het thuisvoordeel. Blijkbaar is het stadion helemaal uitverkocht. Dan kan het wel eens spoken daar. Of Beveren en RWDM een aanwinst zouden zijn voor de Jupiler Pro League? Als ik naar de huidige selecties kijk, dan denk ik dat ze allebei zouden moeten bikkelen om te overleven. Bij Beveren is Mbokani de beste speler, maar die gozer is intussen ook al 37 jaar. Die gaat het geen jaren meer blijven rekken, hè.”

Al is Mbokani dit seizoen wel van goudwaarde voor Beveren. De Congolese goalgetter zit dit seizoen al aan twaalf doelpunten en zeven assists en leeft voor zulke wedstrijden. “Hij was eerst bezig met RWDM, maar vroeg te veel geld. Daarna is hij naar Beveren gegaan. Daar zullen ze er geen spijt van hebben. Hij is nog altijd ontzettend belangrijk. Knap wat hij nog doet op zijn leeftijd. Hij weet perfect waar hij moet staan en lopen en is nog altijd dodelijk in de zestien. Als coach moet je van hem niet verwachten dat hij nog achter zijn man aanloopt. Maar dat deed hij vroeger ook al niet, hoor. Dat heeft dus niets met zijn leeftijd te maken. Hij bewaart zijn krachten en energie om goals te maken. Dat is zijn kracht.”

De ambitie van beide clubs is duidelijk: promotie. Al kan er dit jaar slechts één ploeg overgaan. “Er zakken drie ploegen uit 1A en er promoveert er maar eentje uit 1B. Probeer dat maar eens uit te leggen in het buitenland. Daar snappen ze echt niks van. Voor beide clubs is dit een cruciaal jaar om te promoveren. Volgend seizoen zit je met drie zakkers uit 1A: Seraing en dan wellicht ook nog Waregem en KVO. Die gaan zo snel mogelijk weer willen promoveren. Voor de clubs die nu in 1B zitten, wordt het volgend seizoen een pak moeilijker om er weer uit te geraken. Nu promoveren, voor de competitiehervorming, is dus de boodschap.”