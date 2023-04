Extreem lage waterstand in Italiaanse Gardameer

Het water in het Gardameer, een populaire toeristische bestemming in het noorden van Italië, staat uitzonderlijk laag. Dat melden lokale overheden vrijdag. De regio heeft al enige tijd te kampen met waterschaarste.

In het meer is een waterpeil van 46 centimeter gemeten, iets minder dan de helft van de 99 centimeter die vorig jaar in dezelfde periode geregistreerd werd, zegt het regionale informatiecentrum. De droogte houdt er al even aan. Sinds begin dit jaar heeft zich een smalle landstrook gevormd tussen het vasteland en San Biagio, een klein eilandje in het Gardameer.

Ook de Po, de grootste rivier in Italië, heeft te lijden onder de waterschaarste. Onder meer de beperkte neerslag en de zachte temperaturen in de maand maart worden door de districtsautoriteiten als oorzaak van het probleem aangehaald. De lichte regenval van de voorbije weken biedt geen soelaas.

“De voorspellingen van de modellen en alle verzamelde gegevens, laten ons vandaag een zorgwekkende situatie zien”, zegt Alessandro Bratti van de toezichthouder voor het stroomgebied van de Po. Hij vraagt een “overtuigende en beslissende strategie” om het probleem aan te pakken.

Experts hadden in februari al gewaarschuwd voor een enorme droogte, als gevolg van de afgenomen hoeveelheid sneeuw in de Alpen en het gebrek aan regen.

De Italiaanse regering heeft vorige week al beslist een commissaris aan te stellen die verregaande bevoegdheden krijgt om de waterschaarste aan te pakken. Het is ook de bedoeling om middelen vrij te maken voor de vernieuwing van oude waterleidingen. In sommige gebieden gaat meer dan de helft van het water verloren door lekken.

© AP

